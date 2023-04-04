4 مطارات سعودية ضمن تصنيف “سكاي تراكس” لأفضل موظفي المطارات

أعلنت “سكاي تراكس” عن فوز 4 مطارات سعودية من أصل 10 مطارات في الشرق الأوسط ضمن تصنيف أفضل موظفي مطار لعام 2023م.

ويقيم هذا التصنيف جميع موظفي خدمات المطار من خلال جودة الخدمة المقدمة عبر مكاتب الاستعلامات في المطار وموظفي الجوازات والمتاجر ومنافذ المأكولات والمشروبات.

دعم مسيرة التنمية المستدامة

وتقدم مطار الملك خالد الدولي بالرياض ترتيب المطارات السعودية ضمن التصنيف حيث حل في المرتبة الخامسة، تلاه مطار الملك فهد الدولي بالدمام في المرتبة السادسة، وجاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في المرتبة الثامنة، فيما حل في المرتبة العاشرة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

يذكر أن مطارات المملكة تُدار من قبل شركة مطارات القابضة التي تدير تشغيل 27 مطاراً بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات النوعية التي تليق بمكانة وطننا الغالي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية المملكة 2030.