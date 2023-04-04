Icon

إحصائية مميزة لـ بانيغا في دوري روشن Icon أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق ابتداءً من الجمعة Icon توزيع 25 ألف وجبة إفطار على الصائمين في السنغال Icon اليوم أول موسم الأذرعة وآخر نجوم الربيع Icon سعود الطبية تنقذ طفلاً من حروق متعددة من الدرجة الثالثة والرابعة Icon طيران ناس يوقع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق 5 وجهات دولية Icon لحظة الاعتداء على ماكرون خلال زيارته لهولندا Icon الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج Icon طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة Icon كريم بنزيما يتألق ضد تشيلسي في البرنابيو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في الشرق الأوسط عام 2023م

4 مطارات سعودية ضمن تصنيف “سكاي تراكس” لأفضل موظفي المطارات

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
4 مطارات سعودية ضمن تصنيف “سكاي تراكس” لأفضل موظفي المطارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت “سكاي تراكس” عن فوز 4 مطارات سعودية من أصل 10 مطارات في الشرق الأوسط ضمن تصنيف أفضل موظفي مطار لعام 2023م.

ويقيم هذا التصنيف جميع موظفي خدمات المطار من خلال جودة الخدمة المقدمة عبر مكاتب الاستعلامات في المطار وموظفي الجوازات والمتاجر ومنافذ المأكولات والمشروبات.

دعم مسيرة التنمية المستدامة

وتقدم مطار الملك خالد الدولي بالرياض ترتيب المطارات السعودية ضمن التصنيف حيث حل في المرتبة الخامسة، تلاه مطار الملك فهد الدولي بالدمام في المرتبة السادسة، وجاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في المرتبة الثامنة، فيما حل في المرتبة العاشرة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

يذكر أن مطارات المملكة تُدار من قبل شركة مطارات القابضة التي تدير تشغيل 27 مطاراً بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات النوعية التي تليق بمكانة وطننا الغالي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية المملكة 2030.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت
العالم

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت

العالم
أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21
الرياضة

أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد...

الرياضة
4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية في العالم
السعودية اليوم

4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن...

السعودية اليوم
توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة
السعودية اليوم

توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار...

السعودية اليوم
مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد الاحتجاجات
العالم

مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد...

العالم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة
السعودية اليوم

تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء...

السعودية اليوم
لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في الباحة
السعودية اليوم

لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في...

السعودية اليوم