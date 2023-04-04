Icon

أبقار تتجول في الشوارع وتثير القلق بالمغرب Icon القبض على شخص اعتدى على ذويه وامرأة في مكان عام بالمدينة المنورة Icon فرحة غامرة لمعتمرتين مصريتين بالحرم المكي Icon مقتل مصور تلفزيوني عراقي بعد سقوطه من جبل Icon الدراسة عن بعد اليوم بمدارس العلا Icon الشقيري مشيدًا بالحوكمة الإلكترونية: نحن في نعمة بالسعودية Icon وصول وفد سعودي عماني مشترك إلى صنعاء Icon تحذير أمريكي من تكرار هجمات 11 سبتمبر Icon انفجار لغم لداعش يودي بحياة 6 سوريين Icon القنوات الناقلة لـ مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها اختيار النوع الأعلى كفاءة

4 نصائح لتوفير الطاقة في منزلك خلال رمضان

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ صباحاً
4 نصائح لتوفير الطاقة في منزلك خلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، عددًا من النصائح من أجل توفير الطاقة في المنزل خلال شهر رمضان.

4 نصائح

وبحسب ما ذكرت الحملة عبر موقع تويتر، جاءت النصائح كما يلي:

  • اختيار النوع الأعلى كفاءة عن شراء اللمبات الجديدة.
  • أن تكون لمبات الزينة الرمضانية من نوع ليد الموفرة.
  • الاستفادة من إنارة الشمس خلال النهار بقدر الإمكان.
  • إذا كان السحور أو الفطور بالخارج فلا تنسَ إطفاء اللمبات قبل مغادرة المنزل.

من جانب آخر، حثت الحملة المتابعين على ضرورة توفير وترشيد طاقة الإنارة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق منافسات كأس العلا للهجن
محمد بن سلمان

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق منافسات كأس...

محمد بن سلمان
رونالدو ونواف العقيدي يدفعان جماهير الاتحاد لانتقاد لجنة الانضباط والأخلاق
الرياضة

رونالدو ونواف العقيدي يدفعان جماهير الاتحاد لانتقاد...

الرياضة
نيوكاسل يونايتد يعزز تواجده في المركز الثالث بخماسية في ويست هام
الرياضة

نيوكاسل يونايتد يعزز تواجده في المركز الثالث...

الرياضة
شعبية بوتين تصل إلى مستوى قياسي في أمريكا
العالم

شعبية بوتين تصل إلى مستوى قياسي في...

العالم
جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل
السعودية اليوم

جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل

السعودية اليوم
وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي
السعودية اليوم

وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي

السعودية اليوم
المنافسة تغرم شركة تصوير جوي مليون و960 ألف ريال
السعودية اليوم

المنافسة تغرم شركة تصوير جوي مليون و960...

السعودية اليوم
كأس العلا للهجن الأغلى عالميًّا بقيمة الجوائز
السعودية اليوم

كأس العلا للهجن الأغلى عالميًّا بقيمة الجوائز

السعودية اليوم