4 نصائح لتوفير الطاقة في منزلك خلال رمضان

قدمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، عددًا من النصائح من أجل توفير الطاقة في المنزل خلال شهر رمضان.

4 نصائح

وبحسب ما ذكرت الحملة عبر موقع تويتر، جاءت النصائح كما يلي:

اختيار النوع الأعلى كفاءة عن شراء اللمبات الجديدة.

أن تكون لمبات الزينة الرمضانية من نوع ليد الموفرة.

الاستفادة من إنارة الشمس خلال النهار بقدر الإمكان.

إذا كان السحور أو الفطور بالخارج فلا تنسَ إطفاء اللمبات قبل مغادرة المنزل.

من جانب آخر، حثت الحملة المتابعين على ضرورة توفير وترشيد طاقة الإنارة خلال أيام شهر رمضان المبارك.