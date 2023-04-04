4 نصائح لتوفير الطاقة في منزلك خلال رمضان

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قدمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، عددًا من النصائح من أجل توفير الطاقة في المنزل خلال شهر رمضان.
وبحسب ما ذكرت الحملة عبر موقع تويتر، جاءت النصائح كما يلي:
من جانب آخر، حثت الحملة المتابعين على ضرورة توفير وترشيد طاقة الإنارة خلال أيام شهر رمضان المبارك.