4.1 مليار ريال أرباح “الراجحي” في الربع الأول

أعلن مصرف الراجحي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 أي لمدة ثلاثة أشهر.

ارتفاع نسبة الأرباح

وحقق مصرف الراجحي أرباحاً بقيمة 4.1 مليار ريال في الربع الأول، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 0.27%.

وجاءت النتائج المالية كالتالي: