4.1 مليار ريال أرباح “الراجحي” في الربع الأول

|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|8,768
|5,891
|48.84
|8,534
|2.74
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|5,125
|5,340
|-4.03
|5,579
|-8.14
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|6,781
|6,957
|-2.53
|7,264
|-6.65
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|4,622
|4,609
|0.28
|4,911
|-5.88
|صافي الربح (الخسارة)
|4,145
|4,134
|0.27
|4,404
|-5.88
|إجمالي الدخل الشامل
|4,205
|4,560
|-7.79
|4,532
|-7.21
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|359
|578
|-37.89
|353
|1.7
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|1,800
|1,769
|1.75
|2,001
|-10.04