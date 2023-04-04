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ارتفاع الأرباح بنسبة 0.27%

4.1 مليار ريال أرباح “الراجحي” في الربع الأول

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
4.1 مليار ريال أرباح “الراجحي” في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مصرف الراجحي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 أي لمدة ثلاثة أشهر.

ارتفاع نسبة الأرباح

وحقق مصرف الراجحي أرباحاً بقيمة 4.1 مليار ريال في الربع الأول، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 0.27%.

وجاءت النتائج المالية كالتالي:

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات 8,768 5,891 48.84 8,534 2.74
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 5,125 5,340 -4.03 5,579 -8.14
إجمالي ربح (خسارة) العمليات 6,781 6,957 -2.53 7,264 -6.65
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 4,622 4,609 0.28 4,911 -5.88
صافي الربح (الخسارة) 4,145 4,134 0.27 4,404 -5.88
إجمالي الدخل الشامل 4,205 4,560 -7.79 4,532 -7.21
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 359 578 -37.89 353 1.7
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 1,800 1,769 1.75 2,001 -10.04
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
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