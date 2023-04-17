40 قتيلًا في هجوم مسلح ببوركينا فاسو

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كشفت محافظة أواهيغويا شمالي بوركينا فاسو، عن تعرض مفرزة جنود ومتطوعين لهجوم من مسلحين قرب قرية أوريما، وبلغت حصيلة القتلى 40 قتيلًا بينهم 8 جنود والبقية من المتطوعين المدنيين.
وأضافت المحافظة أن الهجوم شنّه مسلحون مجهولون يوم السبت… قرابة الساعة 16:00، قرب قرية أوريما.
ولفت الجيش إلى أنه تم تحييد “50 إرهابيًّا على الأقل” في الهجوم المضاد، عدد منهم قتلوا في غارات جوية.
هذا وشهد الأحد هجومًا آخر استهدف مفرزة كونغوسي العسكرية، وفق المصدر نفسه الذي أفاد عن مقتل “جنديين” و”تحييد نحو 20 ارهابيًّا”.
وأضافت محافظة المنطقة الشمالية، أن 33 شخصًا أصيبوا في الهجوم الأول “حالتهم مستقرة” ويخضعون حاليًّا للعلاج.