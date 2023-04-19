40 مليارًا سنويًّا أرباح قطاع البتروكيماويات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

قال الكاتب فضل البوعينين: إن قطاع البتروكيماويات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع يحقق أرباحًا أكثر من 40 مليار سنويًّا.

الكاتب فضل البوعينين: قطاع البتروكيماويات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع يحقق أرباح أكثر من 40 مليار سنوياً #فضل_البوعينين_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/xjkMGWQ9rR — الليوان (@almodifershow) April 18, 2023

وأضاف البوعينين، خلال لقائه مع برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، أن استثمارات الهيئة الحكومية 75 مليار ريال، فضلًا عن الأرباح التي تحقق سنويًّا.

#المديفر يسأل الكاتب فضل البوعينين: ماذا يعني أن يكون لدينا عائد صناعي بقيمة 85 مليار من الجبيل؟#فضل_البوعينين_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/xgudZBQRDX — الليوان (@almodifershow) April 18, 2023

الصادرات غير النفطية

وتابع: الحجم الأكبر للصادرات هي الصادرات غير النفطية، مردفًا: المملكة نجحت في تحقيق إيرادات غير نفطية اعتمادًا على الصناعة، وحجم المبالغ التي يتم ضخها في الاقتصاد سواء توسع في المصانع أو على هيئة أرباح، وبالتالي العجلة تدور في الاقتصاد.

رأس الخير الأكبر عالمياً والأكثر حداثة..

الكاتب فضل البوعينين يتحدث عن الموانئ الثلاثة المتواجدة في الجبيل والخدمات التي يقدمها كل ميناء #فضل_البوعينين_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/DMVFULuwYM — الليوان (@almodifershow) April 18, 2023

الموانئ الثلاثة

وتحدث البوعينين عن الموانئ الثلاثة المتواجدة في الجبيل والخدمات التي يقدمها كل ميناء، موضحًا أن رأس الخير الأكبر عالميًّا والأكثر حداثة، فضلًا عن الميناء التجاري والصناعي، والأخير يخدم المنطقة الصناعية.

سكك حديدية

ولفت البوعينين إلى وجود شبكة قطارات داخلية لنقل البضائع، بحيث يتم الوصول إلى مرحلة أن المنتج لا ينتقل بسيارات أبدًا ولا يرى أصلًا فقط بسكك حديدية إلى الميناء.