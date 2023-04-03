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خطة لتقليل الهدر بنسبة 50% في عام 2030

40 مليار ريال قيمة الهدر الغذائي في السعودية

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
40 مليار ريال قيمة الهدر الغذائي في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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سلط الخبير والمهتم في الهدر الغذائي زيد الشبانات، الضوء على مشكلة الهدر الغذائي في المملكة، مشيرًا إلى أنها تساوي ميزانيات دول.

40 مليار ريال

وقال الشبانات خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه بحسب دراسة للهيئة العامة للحبوب التابعة للهيئة العامة للأمن الغذائي، إن أكبر سلعتين للهدر الغذائي هما الأرز والخبز، حيث تصل نسبة الهدى إلى نحو 80%.

لفت الشبانات إلى أن قيمة الهدر الغذائي بالمملكة تقدر بنحو 40 مليار ريال سنويًّا.

وشدد المهتم بالهدر الغذائي إلى ضرورة استرشاد الاستهلاك، موضحًا أن المفطح الواحد يكفي 60 شخصًا، موضحًا أن المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم في الهدر الغذائي، وهناك خطة لتقليل الهدر بنسبة 50% في عام 2030.

يأتي ذلك وسط ارتفاع معدلات الهدر الغذائي في شهر رمضان على مستوى العالم، وليس في الشرق الأوسط فقط، وسط مطالبات للحد منها.

 

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