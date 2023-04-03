40 مليار ريال قيمة الهدر الغذائي في السعودية

سلط الخبير والمهتم في الهدر الغذائي زيد الشبانات، الضوء على مشكلة الهدر الغذائي في المملكة، مشيرًا إلى أنها تساوي ميزانيات دول.

فيديو | الخبير والمهتم في الهدر الغذائي زيد الشبانات: "المفطح" الواحد يكفي 60 شخصا.. وقيمة الهدر الغذائي في المملكة تساوي ميزانيات دول#الراصد pic.twitter.com/zKRH4AdfKS — الراصد (@alraasd) April 2, 2023

40 مليار ريال

وقال الشبانات خلال مداخلة مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إنه بحسب دراسة للهيئة العامة للحبوب التابعة للهيئة العامة للأمن الغذائي، إن أكبر سلعتين للهدر الغذائي هما الأرز والخبز، حيث تصل نسبة الهدى إلى نحو 80%.

فيديو | الخبير والمهتم في الهدر الغذائي زيد الشبانات:

المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم في الهدر الغذائي.. وهناك خطة لتقليل الهدر بنسبة 50٪؜ في عام 2030#الراصد pic.twitter.com/H0bH1LQgyO — الراصد (@alraasd) April 2, 2023

لفت الشبانات إلى أن قيمة الهدر الغذائي بالمملكة تقدر بنحو 40 مليار ريال سنويًّا.

وشدد المهتم بالهدر الغذائي إلى ضرورة استرشاد الاستهلاك، موضحًا أن المفطح الواحد يكفي 60 شخصًا، موضحًا أن المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم في الهدر الغذائي، وهناك خطة لتقليل الهدر بنسبة 50% في عام 2030.

يأتي ذلك وسط ارتفاع معدلات الهدر الغذائي في شهر رمضان على مستوى العالم، وليس في الشرق الأوسط فقط، وسط مطالبات للحد منها.