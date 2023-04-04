403 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 203

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى (834,825) حالة حتى الآن.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (203) حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (819,800) حالة.
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند (9,631) حالة.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,498,597) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.