41 مستشفى في السودان خارج الخدمة

كشفت تقارير صحفية، أن مستشفيات السودان تعاني منذ بداية الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم السبت الماضي من أضرار جسيمة، فقد باتت 41 مستشفى، من أصل 59، خارج الخدمة في السودان.

انهيار القطاع الصحي

وفي وقت سابق أمس، قالت وزارة الصحة السودانية: خروج 16 مستشفى في ولاية الخرطوم عن الخدمة، محذرة من انهيار كامل في القطاع الصحي العام والخاص إن استمرت الاشتباكات.

وأكدت الوزارة على ضرورة إيقاف العمليات المسلحة وإشعال النيران التي طالت المرافق الصحية في ولاية الخرطوم، مشيرة إلى الدمار المباشر الذي طال المستشفيات.

الوضع الإنساني

ولفتت نقابة الأطباء إلى أن الوضع الإنساني في البلاد بات كارثيًّا، وأكدت في بيان، اليوم الأربعاء، أن 39 مستشفى توقفت عن العمل من أصل 59 في العاصمة الخرطوم، فيما المستشفيات العاملة في الوقت الحالي مهددة أيضًا بالإغلاق.

وأشار وزير الصحة، هيثم محمد إبراهيم، إلى التداعيات الكارثية على المنظومة الصحية في السودان التي كانت تصارع أساسًا قبل الأزمة الراهنة.