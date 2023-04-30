425 قتيلاً حصيلة اشتباكات السودان بأسبوعها الثالث

وجاء في بيان نقابة أطباء السودان: “ارتفع عدد القتلى من المدنيين إلى 425، والمصابين إلى 2091 منذ بداية المواجهات”.

كما أشارت النقابة لتوثيق 94 وفاة جراء الاشتباكات في مدينة الجنينة غرب دارفور حتى الآن.

قصف المستشفيات

في سياق متصل، أكدت النقابة تعرض مستشفى البراحة في الخرطوم بحري للقصف أمس السبت، مضيفةً أن 16 مستشفى تعرضت للقصف منذ بداية الاشتباكات.

ومنذ بدء الاقتتال الدامي بين أكبر قوتين عسكريتين في السودان قبل أسبوعين، لم تتوقف التحذيرات الدولية من خطورة الوضع الإنساني والغذائي في بلاد تعاني أصلاً من مجاعة.

اشتباكات مميتة

وقال الهلال الأحمر السوداني، إن الأيام الماضية شهدت حركة نزوح واسعة من الخرطوم، مؤكداً التواصل مع طرفي الصراع من أجل نقل الجرحى والجثث. وأشار الهلال الأحمر إلى أن مجموعات مسلحة نهبت سيارتي إسعاف في أم درمان.

وأسفرت الاشتباكات المميتة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عن مقتل 528 شخصاً وإصابة 4599، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصحة السودانية.

وضع كارثي

ومع تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم إعلان الهدنة، زاد الوضع الإنساني سوءاً حتى أصبح كارثياً.

فقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات متنوعة لأرفف الدواء في إحدى الصيدليات بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم بالسودان وهي فارغة.