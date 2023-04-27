Icon

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل Icon توقعات بانحسار الحالة الممطرة الـ 16 على مناطق المملكة Icon حرس الحدود يقدم الدعم للرعايا الأجانب من السودان Icon ‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة Icon 425 مليون دولار خسائر بوينج في الربع الأول Icon تصوير جوي لسيول وبرد وادي الركيه في سدير Icon الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022 Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon الخارجية: إجلاء 2544 شخصاً من السودان بينهم 119 مواطناً Icon الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
الإيرادات ارتفعت بنسبة 28%

425 مليون دولار خسائر بوينج في الربع الأول

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
425 مليون دولار خسائر بوينج في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تكبدت شركة بوينج خسائر بلغت 425 مليون دولار في الربع الأول من العام، بأكثر مما توقعت وول ستريت، بسبب مشاكل الإنتاج أثناء تصنيع طائرات الركاب وخفض قيمة طائرة نقل عسكرية.

ربع أول متماسك

غير أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 28%  عن العام السابق، في ظل شراء شركات الطيران طائرات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السفر.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد كالهون، الوضع بأنه “ربع أول متماسك”.

وقال في بيان “نحن نتقدم على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في سلسلة التوريد، لكننا لا نزال واثقين من الأهداف التي حددناها لهذا العام، وكذلك الأهداف التي حددناها على المدى الطويل. فالطلب قوي عبر أسواقنا الرئيسية”.

خسائر بوينج

وقالت الشركة إن الخسارة في عملياتها الأساسية وصلت إلى 1.27 دولار للسهم. وتوقع المحللون أن تخسر الشركة 1.07 دولار لكل سهم، وفقا لمسح أجرته شركة “فاكتست” لنظم البحوث.

وسجلت شركة “بوينغ” خسائر على مدى سابع ربع لها على التوالي، وقفزت الإيرادات إلى 19.92 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 17.52 مليار دولار.

وذكرت الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات أنها تعتزم رفع إنتاجها من طائراتها طراز “737” في وقت لاحق هذا العام وطمأنت المستثمرين أن عيباً صناعياً تم اكتشافه حديثاً لن يؤثر على تسليمها وأهدافها النقدية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نقاد بعد إقالة رودي غارسيا: علاقته مع لاعبي النصر وصلت لطريق مسدود
الرياضة

نقاد بعد إقالة رودي غارسيا: علاقته مع...

الرياضة
وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
وزير الداخلية يوجه بترقية 25762 رجل أمن
السعودية اليوم

وزير الداخلية يوجه بترقية 25762 رجل أمن

السعودية اليوم
تدشين حساب رئاسة الحرمين باللغات على تويتر
السعودية اليوم

تدشين حساب رئاسة الحرمين باللغات على تويتر

السعودية اليوم
غرفة الرياض تعلن عن وظائف للرجال والنساء
حصاد اليوم

غرفة الرياض تعلن عن وظائف للرجال والنساء

حصاد اليوم
قانون جديد في فرنسا يجبر المشاهير على توضيح الصور المعدلة
آخر الاخبار

قانون جديد في فرنسا يجبر المشاهير على...

آخر الاخبار
تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعة الطائف
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعة الطائف

السعودية اليوم
مشروع محمد بن سلمان يعيد لمسجد النجدي جماليات عمارته
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يعيد لمسجد النجدي...

السعودية اليوم