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تم تهيئة أماكن مخصصة للنساء

433 جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر في الباحة

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
433 جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر في الباحة
المواطن - واس

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أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة جميع الاستعدادات لتهيئة “433” جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة جاهزية الجوامع والمصليات بالمنطقة؛ لاستقبال المصلين وأداء صلاة العيد، حيث إنه تم تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع.

ونبّهت الإدارة في بيان لها بالحضور مبكراً والالتزام بالتعليمات المرورية في الحضور والانصراف؛ تسهيلاً لانسيابية الحركة للجميع، علماً بأنه ينادى للصلاة بعد شروق الشمس بربع ساعة.

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