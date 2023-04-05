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ينتهي عقده مع باريس هذا الموسم

5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى برشلونة

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الجدل بشأن إمكانية عودة نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه السابق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نهاية التعاقد مع باريس

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى صفوف برشلونة، بجانب اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر @PSG_arab

تحديات تحفز ميسي

وحقق النجم الأرجنتيني العديد من الإنجازات والأرقام القياسية، إلا أن هناك 5 تحديات تحفزه للعودة، حيث إنه حصد 35 لقبًا في فترته الأولى مع برشلونة، ويطمح لكسر الرقم القياسي لريان جيجز بتتويجه بـ36 بطولة مع مانشستر يونايتد.

ويُعد ميسي اللاعب الأكثر ظهورًا بقميص برشلونة في كل البطولات بـ778 لقاء، إلا أن تشافي يتفوق عليه في عدد المباريات بقميص البارشا في دوري أبطال أوروبا بـ151 لقاء، مقابل 149 مواجهة للنجم الأرجنتيني، وذلك وفقًا لـ”موندو ديبورتيفو”.

برشلونة
النجم الأرجنتيني

ويُعتبر ميسي أفضل هداف في تاريخ برشلونة برصيد 672 هدفا بكل البطولات، ويُعد الهداف التاريخي للفريق الكتالوني في مختلف المسابقات باستثناء كأس ملك إسبانيا، حيث أحرز 56 هدفًا، فيما يتصدر جوسيب ساميتيير القائمة بـ64 هدفًا.

وتوج النجم الأرجنتيني بـ41 لقبًا، ويطمح لكسر الرقم القياسي المسجل باسم داني ألفيس الذي حصد 45 لقبًا طوال مسيرته الكروية، وسيكون التحدي الأخير، هو إعادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 8 مواسم.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر sportsbrief
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