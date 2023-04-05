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وزارة البيئة دعت للاستفادة من المدة المتبقية من المهلة

5 أشهر على انتهاء مهلة عودة مواشي وإبل الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
5 أشهر على انتهاء مهلة عودة مواشي وإبل الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم
المواطن - فريق التحرير

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جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لأصحاب الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين؛ للإسراع بعودة مواشيهم إلى دولهم، منوّهة بتبقي خمسة أشهر فقط على انتهاء المهلة الممنوحة لعودة المواشي، وحثّت مُلّاك ورعاة الإبل والمواشي المعنية على الاستفادة من المدة المتبقية من المهلة، وإكمال عودة مواشيهم قبل انتهائها.

تطبيق عدد من الإجراءات

وشدّدت الوزارة على أنها ستشرع فور انتهاء المهلة في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري؛ في تطبيق عددٍ من الإجراءات بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم؛ تتضمن إلغاء كافة تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والاستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة.

ودَعت مُلاك ورعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، للمبادرة بالتسجيل في منصة “نما” الإلكترونية عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة خطت خطوات مهمة للمحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، من خلال إنشاء خمسة مراكز بيئية وصندوق للبيئة، بالإضافة إلى سن اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية الغطاء النباتي من الرعي المبكر، والرعي الجائر، والاحتطاب، إلى جانب المساهمة في تنمية الغطاء النباتي من خلال نثر البذور وزراعة الأشجار البرية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

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