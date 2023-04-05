5 رحلات بحرية تقل رعايا تغادر ميناء بورتسودان في اليوم

غادرت رحلات بحرية تقل رعايا وتغادر ميناء بورتسودان بمعدل 5 رحلات في اليوم، وذلك في إطار عمليات الإجلاء من السودان نظرًا لظروف الحرب والاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، بحسب قناة العربية.

ووصل، صباح اليوم الأربعاء ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمًا من بورتسودان، بعد رحلة استغرقت قرابة الـ8 ساعات، وسط تحيات وتصفيق من الركاب للقوات السعودية لحظة وصولهم.

شاهد.. تحايا وتصفيق من ركاب سفينة "أمانة" للقوات الأمنية السعودية لحظة وصول السفينة إلى ميناء #جدة وعلى متنها 1687 شخصاً من 58 جنسية في أكبر عملية إجلاء من #السودان

⁦ @sultan_mr_ pic.twitter.com/IU6cfGQ463 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 26, 2023

أكبر عملية إجلاء

واستقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، بالورود والحلوى، ركاب أكبر عملية إجلاء حتى الآن من السودان، وسط تحيات وتصفيق من ركاب السفينة أمانة للقوات الأمنية السعودية لحظة وصولها إلى الميناء، والمتوقع إنزالهم والتأكد من سلامتهم خلال ساعة ونصف تقريبًا.

وحتى الآن استقبلت قاعدة الملك فيصل أكبر عملية إجلاء من السودان لـ1687 شخصًا من 58 جنسية.

الجنسيات على متن السفينة

وكانت السفينة أقلت 46 أمريكيًا و40 بريطانيًا و11 ألمانيًا و4 فرنسيين و13 سعوديًا، كما أقلت أيضًا 560 إندونيسيًا و239 يمنيًا و198 سودانيًا و26 تركيًا، وسط تأكيدات من الخارجية في بيان لها على حرص المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسيّة للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.