5 سجناء لبنانيين يفرون عبر حفرة حفروها لبيت مجاور

فرّ عدد من السجناء، أمس الخميس، من سجن صور في جنوب لبنان، بعدما حفروا حفرة في أحد الجدران أوصلتهم إلى منزل مجاور لمبنى السجن.

تفاصيل الهروب

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية، فقد اكتشف رجال الأمن المشرفون على السجن، خلال التعداد الاعتيادي للسجناء صباح اليوم، فرار 4 أو 5 سجناء من سجن صور، الذي يقع في الطابق السفلي من مبنى “سرايا” مدينة صور.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي حول عدد السجناء الفارين أو ملابسات الحادث.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن السجناء حفروا فجوة في جدار زنزانتهم من الناحية الجنوبية للسجن، وتسللوا منها إلى منزل ملاصق للسجن، ومنه صعدوا إلى سطحه وفروا بعيدًا.

محاولات العثور عليهم

وبعد اكتشاف فرار السجناء، بدأت قوى الأمن عمليات البحث في مدينة صور، واستحضرت كلابًا بوليسية لاقتفاء آثار الهاربين.

من المعروف أن سجن صور يقع داخل مبنى “سرايا” صور، ويقبع فيه حوالي 100 سجين محكوم أو موقوف على ذمة تحقيق.