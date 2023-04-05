Icon

4 محطات تنقل المصلين إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العيد Icon 5 سجناء لبنانيين يفرون عبر حفرة حفروها لبيت مجاور Icon توقعات بـ سيول وبرد أول أيام العيد Icon خطة برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالعودة Icon 27 ألف عملية فحص على المركبات في طرق مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon مشاهير يفقدون العلامة الزرقاء رسميًّا في تويتر بينهم رونالدو وصلاح وبيل جيتس Icon أول قرار من مدرب الاتحاد قبل مواجهة الهلال Icon إغراق سفينة أمريكية عمدًا لإنتاج شعاب مرجانية Icon اتحاد القدم السعودي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية في الأول من مايو Icon بايدن يعلن رسميًّا الأسبوع المقبل خوض انتخابات 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
استحضروا كلابًا بوليسية لاقتفاء آثار الهاربين

5 سجناء لبنانيين يفرون عبر حفرة حفروها لبيت مجاور

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ صباحاً
5 سجناء لبنانيين يفرون عبر حفرة حفروها لبيت مجاور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فرّ عدد من السجناء، أمس الخميس، من سجن صور في جنوب لبنان، بعدما حفروا حفرة في أحد الجدران أوصلتهم إلى منزل مجاور لمبنى السجن.

تفاصيل الهروب

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية، فقد اكتشف رجال الأمن المشرفون على السجن، خلال التعداد الاعتيادي للسجناء صباح اليوم، فرار 4 أو 5 سجناء من سجن صور، الذي يقع في الطابق السفلي من مبنى “سرايا” مدينة صور.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي حول عدد السجناء الفارين أو ملابسات الحادث.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن السجناء حفروا فجوة في جدار زنزانتهم من الناحية الجنوبية للسجن، وتسللوا منها إلى منزل ملاصق للسجن، ومنه صعدوا إلى سطحه وفروا بعيدًا.

محاولات العثور عليهم

وبعد اكتشاف فرار السجناء، بدأت قوى الأمن عمليات البحث في مدينة صور، واستحضرت كلابًا بوليسية لاقتفاء آثار الهاربين.

من المعروف أن سجن صور يقع داخل مبنى “سرايا” صور، ويقبع فيه حوالي 100 سجين محكوم أو موقوف على ذمة تحقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتصدر نشاط مستخدمي الإنترنت قبل الفجر في رمضان
السعودية اليوم

السعودية تتصدر نشاط مستخدمي الإنترنت قبل الفجر...

السعودية اليوم
دعاء ماهر المعيقلي وصلاح البدير ليلة 20 رمضان
السعودية اليوم

دعاء ماهر المعيقلي وصلاح البدير ليلة 20...

السعودية اليوم
مصير قوات الدعم السريع بعد قرار الجيش السوداني إلغاء الانتداب إليها
تقارير

مصير قوات الدعم السريع بعد قرار الجيش...

تقارير
دياز يُريح 4 لاعبين في مباراة الباطن
آخر الاخبار

دياز يُريح 4 لاعبين في مباراة الباطن

آخر الاخبار
فينسيوس جونيور يمنح ريال مدريد التفوق ضد برشلونة بالشوط الأول
الرياضة

فينسيوس جونيور يمنح ريال مدريد التفوق ضد...

الرياضة
ربيع استثنائي في طريف بعد توشحها باللون الأخضر
السعودية اليوم

ربيع استثنائي في طريف بعد توشحها باللون...

السعودية اليوم
حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي
آخر الاخبار

حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي

آخر الاخبار
تهيئة مواقف لسيارات المعتمرين بالعاصمة المقدسة
السعودية اليوم

تهيئة مواقف لسيارات المعتمرين بالعاصمة المقدسة

السعودية اليوم