5 لاعبين من الاتحاد مهددون بالغياب عن نهائي كأس الملك

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سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مواجهة قوية أمام نادي الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد 23 إبريل الجاري، حيث سيوافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
ويواجه 5 لاعبين في صفوف العميد، خطورة الغياب عن نهائي كأس الملك في حال التأهل على حساب الهلال وهم “المغربي عبدالرزاق حمدالله، المصري أحمد حجازي، البرازيلي رومارينيو، عبدالعزيز البيشي، محمد الصيعري”.
وسوف تُقام المباراة يوم 23 إبريل على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، حيث سيواجه الفائز من العميد والهلال، الفائز من مباراة النصر والوحدة في النهائي الذي يُحدد في موعد لاحق.