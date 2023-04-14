50 مليون مستخدم لـ حافلات مكة المكرمة خلال عام

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سجلت حافلات مكة المكرمة رقماً قياسياً جديداً بعد تجاوز عدد مستخدميها 50 مليوناً منذ انطلاقها في منتصف فبراير من عام 2022 حتى أبريل 2023م.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن 50 مليوناً، كرقم جديد بعد أن حققت في ديسمبر 2022 الماضي زيادة بنسبة 71% ببلوغها 25 مليون راكب مقارنة بالتقديرات المتوقعة لمستخدمي الحافلات لكامل العام.
وتشير التقديرات المتوقعة إلى مضاعفة هذا العدد في الفترة المقبلة، لما تلبيه من احتياجات سكان وزوار مكة المكرمة.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إلى أن تلك الزيادة فاقت التوقعات حيث أسهمت التقنيات المستخدمة في الحافلات في تلك الزيادة، حيث قدمت تجربة فريدة من نوعها على مستوى القطاع اللوجستي ولبت احتياجات سكان وزار مكة المكرمة.
وبين أن الطاقة الاستيعابية أسهمت أيضاً في تحقيق هذا الرقم، فالحافلات المفصلية تعمل بسعة استيعابية تبلغ 125 راكباً، فيما تعمل الحافلات العادية بسعة استيعابية تبلغ 85 راكباً، تم تشغيلها عبر 12 مساراً و438 محطة توقف.
ويعد مشروع حافلات مكة أحد مخرجات برنامج التنقل والبنية التحتية للنقل في الهيئة الملكية ويهدف إلى تطوير وتشغيل شبكة متكاملة للنقل العام تكون ركيزة للنقل الحضاري في المدينة وتوفير خدمات موثوقة تكون في متناول الجميع وإدارة النمو طويل المدى للنقل العام والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة حصلت مؤخراً على جائزتي مكة للتميز عن فرع الحج والعمرة لهذا العام، وجائزة لبيّتم، بفضل إسهام مشروع حافلات مكة في تلبية تطلعات سكان وزائري مكة.