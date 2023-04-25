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بعد رحيل رودي غارسيا

50 مليون يورو تُغري مدرب برشلونة السابق لتدريب النصر

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
50 مليون يورو تُغري مدرب برشلونة السابق لتدريب النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر يفكر في التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة الإسباني، لتدريب أصفر الرياض خلفًا للمدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وقالت صحيفة As الإسبانية: إن نادي النصر سيقدم راتبًا قدره 100 مليون يورو على مدار موسمين لإنريكي لإقناعه بتدريب أصفر الرياض في الفترة المقبلة، حيث يتقاضى المدرب الإسباني 50 مليون يورو في الموسم الواحد.

لويس إنريكي - مونديال قطر
إنريكي

مورينيو رفض النصر !

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، رفض العرض المقدم له لتدريب أصفر الرياض.

وذكر الإعلامي والصحفي الفرنسي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” أن مورينيو سيحبذ في حالة الرحيل عن روما، تدريب إما تشيلسي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف الصحفي الفرنسي أن المدرب البرتغالي لا يحبذ التدريب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

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