512 قتيلًا و4000 جريح حصيلة القتال بالسودان حتى أمس

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كشفت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 512 والإصابات 4193 حتى يوم أمس.
وأفادت الوزارة، بأن ولاية الخرطوم وحدها شهدت 169 حالة وفاة، و2403 إصابات خلال تلك الفترة.
وقالت: إنه تم التواصل مع قادة الطرفين للمطالبة بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز؛ وذلك لتسهيل حركة الكوادر والأطباء وعمليات الإمداد.
ولفتت إلى أن الخدمات الصحية في البلاد “مستقرة نسبيًّا”، وأن بعض المستشفيات عادت للخدمة بعد توقف، مضيفةً أنه تم التنسيق للإمداد الدوائي ومكافحة الأمراض من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة في البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن 61% من المرافق الصحية في الخرطوم مغلقة، و16% فقط منها تعمل كالمعتاد، وتوقع المزيد من الوفيات في السودان؛ بسبب تفشي الأمراض في ضوء الأوضاع بالبلاد.
وأشار غيبريسوس إلى أن لدى منظمة الصحة العالمية مخزونًا من الأدوية الأساسية وأكياس الدم وإمدادات الجراحة في انتظار التسليم، “لكننا نحتاج إلى توفير الوصول الآمن للقيام بذلك”.