56 قتيلاً و595 جريحًا في اشتباكات السودان

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حصرت لجنة أطباء السودان المركزية أعداد القتلى والمصابين في المستشفيات والمرافق الصحية جراء الاشتباكات بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة.
وبلغ إجمالي عدد القتلى الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية، 56 قتيلاً، بالإضافة إلى عشرات الوفيات بين العسكريين.
وبلغ إجمالي الإصابات 595 حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة. وبعض حالات الإصابات والوفيات العسكرية تم تحويلها إلى المستشفيات النظامية.
ويوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين.
وأهابت لجنة أطباء السودان بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي والذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزّل، وطالبت بفتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم.