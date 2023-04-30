560 مليون ريال أرباح بنك البلاد في الربع الأول

أعلن بنك البلاد عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”، مشيرا إلى تحقيق أرباح بقيمة 560 مليون في الربع الأول.

ارتفاع صافي الربح

وأشار بنك البلاد، في بيان عبر “تداول”، إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6 في المائة، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى. وقابلها انخفاض في دخل وأتعاب العمولات وتوزيعات الأرباح ومكاسب تحويل عملات أجنبية.

كما لفت إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 4 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء. وقابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

تفاصيل النتائج المالية