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ارتفاع بنسبة 14% عن الفترة المماثلة من العام الماضي

560 مليون ريال أرباح بنك البلاد في الربع الأول

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
560 مليون ريال أرباح بنك البلاد في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن بنك البلاد عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”، مشيرا إلى تحقيق أرباح بقيمة 560 مليون في الربع الأول.

ارتفاع صافي الربح

وأشار بنك البلاد، في بيان عبر “تداول”، إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6 في المائة، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى. وقابلها انخفاض في دخل وأتعاب العمولات وتوزيعات الأرباح ومكاسب تحويل عملات أجنبية.

كما لفت إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 4 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء. وقابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

تفاصيل النتائج المالية

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات 1,697.7 1,040.7 63.13 1,481 14.63
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 1,037.4 944.5 9.84 982.2 5.62
إجمالي ربح (خسارة) العمليات 1,335.6 1,264.5 5.62 1,348.7 -0.97
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة 624.2 546.6 14.2 601.7 3.74
صافي الربح (الخسارة) 559.9 490.3 14.2 539.7 3.74
إجمالي الدخل الشامل 680.1 342.9 98.34 361.9 87.92
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي 128.9 159.5 -19.18 138.6 -7
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى 582.6 558.4 4.33 608.3 -4.22
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

 

 

 

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