6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس

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أوضح د. عبدالعزيز مهل الرحيلي، مستشار تطوير الأعمال، أسباب برود وتشوه العلاقات بين الناس، هذه الظاهرة التي أصبح يعاني منها الكثيرون في ظل الانشغال بضغوط الحياة ولقمة العيش.
وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن من أسباب برود وتشوه العلاقات بين الناس ما يلي:
١- كثرة المشاغل والضغوط.
٢- سيادة المصلحة الخاصة على المصالح العامة.
٣- نقص تقدير مكارم الأخلاق كالعطاء والإيثار.
٤- غلبة السخرية والاستظراف على الجديّة وعلوم “الرجال”.
٥- انتشار جلسات سعة الصدر على حساب جلسات العلم والعمل.
٦- تفكك الأسر.