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بعد فوزه على العدالة

6 خماسيات لـ النصر في دوري المحترفين

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
6 خماسيات لـ النصر في دوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نغمة الفوز بالخماسيات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بعد غياب دام لـ4 سنوات.

الفوز على العدالة

ولعب العدالة ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بخمسة أهداف دون رد.

العدالة ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

خماسيات النصر بالدوري

وتُعد خماسية النصر ضد العدالة، هي السادسة للعالمي في عهد الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009، وتعود المرة الأولى إلى فوزه على الحزم بنتيجة 5\2 في الجولة الـ12 من موسم 2010\ 2011.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

وفاز العالمي على الفيصلي بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ24 بموسم 2014\ 2015، وتفوق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بخماسية نظيفة في الجولة الـ24 من موسم 2015\ 2016.

وتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على الرائد بخماسية دون رد في الجولة العاشرة من موسم 2017\ 2018، وفي الموسم التالي، كرر النتيجة ذاتها أمام الفريق الريداوي أيضًا، قبل أن يفوز على العدالة بخماسية.

ورفع العالمي رصيده إلى 52 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ23.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl
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