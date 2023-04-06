Icon

علي بابا يكشف عن تطبيق منافس لـ ChatGPT  Icon موعد مباراة برشلونة وخيتافي والقناة الناقلة Icon 6 معلومات عن عملية تسريب الوثائق الأمريكية السرية Icon الأسبوع الميت بين الانضباط وعادة الطلاب السنوية Icon انطلاق مهرجان صيد الحريد بجازان وشاب يصطاد سمكة عملاقة Icon الخثلان يوضح فضل العشر الأواخر وليلة القدر وما ينبغي للمسلم فيها Icon فضل وأحكام الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 2023 Icon أزمة بنوك سويسرا وأمريكا تطال السويد Icon موعد أذان المغرب اليوم 20 رمضان بجميع المناطق Icon الكونغرس الأمريكي يسعى لغزو دولة جديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
مصدر حرج كبير لواشنطن

6 معلومات عن عملية تسريب الوثائق الأمريكية السرية

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
6 معلومات عن عملية تسريب الوثائق الأمريكية السرية
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

شغلت مسألة تسريبات الوثائق الأمريكية الصحافة العالمية بسبب تضمنها معلومات حساسة وسرية باعتراف البنتاغون، ولا زالت الكثير من الأسرار تتكشف يومًا بعد يوم.

 1- ما هي هذه الوثائق؟

يرتبط كثير منها بالحرب في أوكرانيا، وأغلبها يقيّم أوضاع الصراع منذ مارس، بما في ذلك حجم الخسائر من الجانبين الروسي والأوكراني، وتتحدّث من بين مواضيع أخرى، عن دفاعات كييف الجوية الحاسمة لمواجهة الضربات الروسية، وعن المساعدات الدولية للقوات الأوكرانية.

6 معلومات عن عملية تسريب الوثائق الأمريكية السرية

2- تجسس أمريكا على حلفائها

وكان أكثر ما شغل الصحافة العالمية هو أن جزءًا كبيرًا من تلك الوثائق يشير إلى أن واشنطن تتجسّس على بعض حلفائها.

3- البنتاغون يعترف

وأقرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الوثائق تحتوي على ما يبدو على معلومات حسّاسة وسرّية جداً، لكن يبدو أن واحدة منها على الأقل تم تزويرها للإشارة إلى أن خسائر أوكرانيا تفوق خسائر روسيا.

4- ردّ السلطات

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا بينما تُقيّم وزارة الدفاع العواقب المحتملة لعملية التسريب هذه على الأمن القومي الأمريكي.

5- ما هي العواقب؟

يمكن أن يُعرّض التسريب مصادر استخباراتية أمريكية للخطر، فضلاً عن تزويده روسيا بمعلومات قيّمة عن أوضاع القوات الأوكرانية، ويمكن أن تشكّل الوثائق التي تتناول الدول الشريكة للولايات المتّحدة حرجاً لواشنطن، خصوصاً تلك التي تشير إلى عمليات تجسّس أمريكية محتملة على حلفاء مقرّبين.

6- أين ظهرت الوثائق؟

سُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصّات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، لكن لم يعد العديد منها متاحاً على هذه المواقع، إذ يبدو أنّ الولايات المتحدة تعمل على إزالتها.

وقال موقع بيلينغكات الاستقصائي، إنّ بعضاً من هذه الوثائق متداول على الإنترنت منذ ما قبل يناير 2023.

6 معلومات عن عملية تسريب الوثائق الأمريكية السرية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023
السعودية اليوم

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023

السعودية اليوم
صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط
تقارير

صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي...

تقارير
أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء

السعودية اليوم
دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا بملتقى السياحة السعودي
السعودية اليوم

دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا...

السعودية اليوم
رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال والنصر
الرياضة

رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال...

الرياضة
لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية بعدسة “المواطن”
السعودية اليوم

لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية...

السعودية اليوم
عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع حاد بالرقبة
السعودية اليوم

عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع...

السعودية اليوم
ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة المدن الصناعية
السعودية اليوم

ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة...

السعودية اليوم