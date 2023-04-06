6 معلومات عن عملية تسريب الوثائق الأمريكية السرية

شغلت مسألة تسريبات الوثائق الأمريكية الصحافة العالمية بسبب تضمنها معلومات حساسة وسرية باعتراف البنتاغون، ولا زالت الكثير من الأسرار تتكشف يومًا بعد يوم.

1- ما هي هذه الوثائق؟

يرتبط كثير منها بالحرب في أوكرانيا، وأغلبها يقيّم أوضاع الصراع منذ مارس، بما في ذلك حجم الخسائر من الجانبين الروسي والأوكراني، وتتحدّث من بين مواضيع أخرى، عن دفاعات كييف الجوية الحاسمة لمواجهة الضربات الروسية، وعن المساعدات الدولية للقوات الأوكرانية.

2- تجسس أمريكا على حلفائها

وكان أكثر ما شغل الصحافة العالمية هو أن جزءًا كبيرًا من تلك الوثائق يشير إلى أن واشنطن تتجسّس على بعض حلفائها.

3- البنتاغون يعترف

وأقرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الوثائق تحتوي على ما يبدو على معلومات حسّاسة وسرّية جداً، لكن يبدو أن واحدة منها على الأقل تم تزويرها للإشارة إلى أن خسائر أوكرانيا تفوق خسائر روسيا.

4- ردّ السلطات

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا بينما تُقيّم وزارة الدفاع العواقب المحتملة لعملية التسريب هذه على الأمن القومي الأمريكي.

5- ما هي العواقب؟

يمكن أن يُعرّض التسريب مصادر استخباراتية أمريكية للخطر، فضلاً عن تزويده روسيا بمعلومات قيّمة عن أوضاع القوات الأوكرانية، ويمكن أن تشكّل الوثائق التي تتناول الدول الشريكة للولايات المتّحدة حرجاً لواشنطن، خصوصاً تلك التي تشير إلى عمليات تجسّس أمريكية محتملة على حلفاء مقرّبين.

6- أين ظهرت الوثائق؟

سُرّبت عشرات الوثائق والصور على منصّات تويتر وتلغرام وديسكورد وغيرها من المواقع في الأيام الأخيرة، لكن لم يعد العديد منها متاحاً على هذه المواقع، إذ يبدو أنّ الولايات المتحدة تعمل على إزالتها.

وقال موقع بيلينغكات الاستقصائي، إنّ بعضاً من هذه الوثائق متداول على الإنترنت منذ ما قبل يناير 2023.