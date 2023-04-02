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في أول مواجهة للفريق برمضان

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
المواطن - فريق التحرير

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تأمل الجماهير الاتحادية، الحضور بأعداد كبيرة من المدرجات خلال مواجهة الفريق المقبلة أمام ضمك، لتنفيذ التيفو الذي تم التحضير له، ودعم وتحفيز اللاعبين لمواصلة التألق.

الاتحاد يُلاقي ضمك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض أولى مبارياته في شهر رمضان، حيث سيُلاقي ضمك، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل اللقاء المقبل، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع بـ28 نقطة.

نادي الاتحاد - دوري أبطال آسيا
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

60 ألف اتحادي يوم الثلاثاء

وتم طرح تذاكر المباراة مؤخرًا عبر منصة مكاني، ووصلت عدد التذاكر اللقاء لـ22 ألفًا، وتطمح الجماهير في بيع كافة التذاكر المتبقية، خاصة أنها كشفت عن التيفو، والذي سيكون احتفالًا بشهر رمضان الكريم.

وأطلقت الجماهير هاشتاق 60 ألف اتحادي الثلاثاء، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك لتحفيز مشجعي الاتحاد على شراء التذاكر سريعًا، لاكتمال المدرج، وإنجاح فكرة التيفو.

تيفو جمهور الاتحاد ضد ضمك
تيفو الجماهير

وكتب محمد عامر: “من البديهي لو لم يصل بيع التذاكر إلى +40 ألف تذكرة خلال اليومين القادمين قد يُلغى التيفو.. الكره في ملعب الجمهور لإنجاحه وجعل العالم يتحدث عن جماليته، وما زلت أثق ثقة كبيرة بالحضور”.

وقال فيصل الشهري: “بعد أفضل تيفو بتاريخ الكوكب حبيبي يا رسول الله.. ودعم لنادينا وتكرارًا للسيطرة الجماهيرية المعهودة لنا دومًا وأبدًا وتكريس المفهوم الأوحد أننا الأفضل”.

وعلق أبو نوران التليدي، قائلًا: “جمهور الذهب الرقم الصعب قدها بإذن لله.. ورقم جديد وحضور طاغي كعادتهم.. موعدنا الجوهرة”، وقال أبو سمكة: “جمهور الاتحاد أنتم السند والداعم الأول للنادي وجمالية الدوري.. قدامنا مباراة صعبة، حضوركم مهم لدعم الفريق نحو اللقب ونجاح التيفو”.

جماهير الاتحاد
جماهير العميد – المصدر @ittihad

وتابع بركان الاتحاد: “للعاشق وللمشتاق.. للداعم والمهتم.. اتحادنا عاد وأنتم السند بعد الله، عودتنا كجمهور لازم تكون قوية حتى يستشعرها لاعبينا وندفعهم بهذا الحضور للأمام، فترة توقف لابد من أن نعمل عليها جميعنا كيد واحدة ومن أجل المحافظة على صدارتنا وأدائنا العالي.. الهمة يا جمهور الذهب”.

جماهير الاتحاد
جماهير العميد – المصدر spl
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