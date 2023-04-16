60 مبخرة لتطييب أجواء المسجد الحرام في رمضان

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الطيب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب خلال شهر رمضان المبارك.

فيديو | احتفاء بقاصدي بيت الله الحرام.. 60 مبخرة لتطييب أجواء المسجد الحرام في شهر رمضان #الإخبارية pic.twitter.com/yqUnG4kkcN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2023

وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام و المصليات وحلقات تعليم القرآن الكريم والدروس العلمية على مدار الساعة بحيث يتم تبخير المسجد الحرم بأكثر من (60) مبخرة، كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض بدءًا بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.