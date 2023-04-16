60 مبخرة لتطييب أجواء المسجد الحرام في رمضان الموافقة على طلب “أماك” زيادة رأسمالها إلى 900 مليون ريال قوات 30 دولة تشارك في تتويج الملك تشارلز ثقة اليمنيين في المملكة تدفع بقرب انتهاء الحرب أرامكو: نقل 4% من الأسهم لـ سنابل لن يؤثر على توزيعات الأرباح المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول للثانوية ظاهرة فلكية نادرة تصاحب رؤية هلال عيد الفطر ضعف نسبة تأييد بايدن في الانتخابات الرئاسية 2024 غرق مركبات في تجمعات لمياه الأمطار في حائل مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني
تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الطيب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب خلال شهر رمضان المبارك.
فيديو | احتفاء بقاصدي بيت الله الحرام.. 60 مبخرة لتطييب أجواء المسجد الحرام في شهر رمضان #الإخبارية pic.twitter.com/yqUnG4kkcN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2023
وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام و المصليات وحلقات تعليم القرآن الكريم والدروس العلمية على مدار الساعة بحيث يتم تبخير المسجد الحرم بأكثر من (60) مبخرة، كما يتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض بدءًا بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.