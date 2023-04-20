دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر إقبال كبير على شراء حلويات العيد بعسير 600 قتيل بالاشتباكات ومستشفيات الخرطوم الأكثر تضررًا مشاهد إيمانية في آخر ساعات الصيام بالمسجد النبوي عودة مميزة لمذيعي الإخبارية القدامى في تغطية الترائي نيزك وراء الوميض الغامض في سماء كييف تناولوا التمرات قبل صلاة العيد لتهيئة المعدة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول بعيد الفطر الملك سلمان: نرجو الله أن يحل العيد ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة لمنطقتنا وللعالم
أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، اليوم الخميس، مقتل 600 شخص على الأقل منذ بداية الاشتباكات التي تشهدها البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أن المستشفيات تقع في قلب الاشتباكات.
وأضاف وزير الصحة أن مستشفيات الخرطوم الأكثر تضررًا بعد تضرر 125 مستشفى في الخرطوم تأثرت بسبب الاشتباكات ، لافتًا إلى أن أنظمة الكهرباء والمياه تضررت بشكل كبير ، بحسب “العربية”.
وأوضح الوزير أنهم يواجهون نقصًا كبيرًا في الإمدادات اللازمة بمستشفيات الأورام ، داعيًا إلى توفير مسارات لإيصال المساعدات للمحتاجين .
وأكد الوزير ان مراكز طبية تعرضت للحرق بشكل كامل، داعيًا لتأمين مسارات لسيارات الإسعاف من أجل الوصول للمصابين، منوهًا أن الإمداد الدوائي لم يعد متوفرًا بشكل كامل