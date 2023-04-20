600 قتيل بالاشتباكات ومستشفيات الخرطوم الأكثر تضررًا

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، اليوم الخميس، مقتل 600 شخص على الأقل منذ بداية الاشتباكات التي تشهدها البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أن المستشفيات تقع في قلب الاشتباكات.

وأضاف وزير الصحة أن مستشفيات الخرطوم الأكثر تضررًا بعد تضرر 125 مستشفى في الخرطوم تأثرت بسبب الاشتباكات ، لافتًا إلى أن أنظمة الكهرباء والمياه تضررت بشكل كبير ، بحسب “العربية”.

نقص الإمدادات

وأوضح الوزير أنهم يواجهون نقصًا كبيرًا في الإمدادات اللازمة بمستشفيات الأورام ، داعيًا إلى توفير مسارات لإيصال المساعدات للمحتاجين .

وأكد الوزير ان مراكز طبية تعرضت للحرق بشكل كامل، داعيًا لتأمين مسارات لسيارات الإسعاف من أجل الوصول للمصابين، منوهًا أن الإمداد الدوائي لم يعد متوفرًا بشكل كامل