65 % من السعوديين تناولوا فطورهم خارج منازلهم في رمضان

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كشف المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، أن 65% من السعوديين تناولوا فطورهم خارج منازلهم على الأقل مرة واحدة في رمضان.
وأضاف المركز، عبر موقع تويتر: أن 4 أنواع من الأطعمة سيطرت على مائدة إفطار 73% من السعوديين في رمضان.
ووفقًا للمركز تصدرت الشوربة والسمبوسة والتمر واللقيمات، مائدة إفطار المواطنين في شهر رمضان المبارك.
وفي وقت سابق، لفت المركز إلى أن 60% من الأسر السعودية زاد إنفاقهم في شهر رمضان.