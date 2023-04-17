65 % من السعوديين تناولوا فطورهم خارج منازلهم في رمضان

كشف المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، أن 65% من السعوديين تناولوا فطورهم خارج منازلهم على الأقل مرة واحدة في رمضان.

4 أطعمة

وأضاف المركز، عبر موقع تويتر: أن 4 أنواع من الأطعمة سيطرت على مائدة إفطار 73% من السعوديين في رمضان.

ووفقًا للمركز تصدرت الشوربة والسمبوسة والتمر واللقيمات، مائدة إفطار المواطنين في شهر رمضان المبارك.

نسبة الإنفاق

وفي وقت سابق، لفت المركز إلى أن 60% من الأسر السعودية زاد إنفاقهم في شهر رمضان.