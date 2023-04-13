Icon

وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 6 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة بوبا Icon روما يخسر أمام فينورد في هولندا بهدف نظيف Icon 660 ألف ريال غرامة ضد صانع محتوى ارتكب 22 مخالفة Icon السجن سنة لمن يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بدون حق Icon السديس: إدارة الحشود وفق منهجية عالمية وتأهب للجمعة الرابعة من رمضان Icon غرامة 50 ألف ريال بحق مذيع أجج التعصب الرياضي Icon اعتقال المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون السرية Icon أعداد غفيرة في ساحات المسجد الحرام ليلة 23 رمضان Icon مدرب روماني مرشح لقيادة النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تضاعفت العقوبة لتكرار المخالفة

660 ألف ريال غرامة ضد صانع محتوى ارتكب 22 مخالفة

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
660 ألف ريال غرامة ضد صانع محتوى ارتكب 22 مخالفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رصدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أكثر من 4000 مخالفة إعلامية في الربع الأول من 2023، حيث أشادت الهيئة بدور أفراد المجتمع بمساهمتهم في الرصد والإبلاغ.

وأوضحت الهيئة أن من بين المخالفات ارتكاب أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات” 22 مخالفة، ولتكرار المخالفة فقد بلغ مجموع الغرامات 660 ألف ريال، حيث إن لوائح نظام الإعلام المرئي والمسموع تنص على مضاعفة المخالفة حال تكرارها.

ودعت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع” تويتر” الجميع إلى الالتزام بلوائحها تجنبًا للمخالفات للإبلاغ عن المخالفات الإعلامية: هنا أو تطبيق توكلنا خدمات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

الرياضة
بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه
العالم

بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه

العالم
4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب والخليج
الرياضة

4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب...

الرياضة
القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق...

أخبار أمنية
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج
تقارير

انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج

تقارير
التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة

الرياضة
وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

حصاد اليوم