660 ألف ريال غرامة ضد صانع محتوى ارتكب 22 مخالفة

رصدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أكثر من 4000 مخالفة إعلامية في الربع الأول من 2023، حيث أشادت الهيئة بدور أفراد المجتمع بمساهمتهم في الرصد والإبلاغ.

وأوضحت الهيئة أن من بين المخالفات ارتكاب أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات” 22 مخالفة، ولتكرار المخالفة فقد بلغ مجموع الغرامات 660 ألف ريال، حيث إن لوائح نظام الإعلام المرئي والمسموع تنص على مضاعفة المخالفة حال تكرارها.

ودعت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع” تويتر” الجميع إلى الالتزام بلوائحها تجنبًا للمخالفات للإبلاغ عن المخالفات الإعلامية: هنا أو تطبيق توكلنا خدمات.