وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 6 مدن وظائف شاغرة لدى شركة بوبا روما يخسر أمام فينورد في هولندا بهدف نظيف 660 ألف ريال غرامة ضد صانع محتوى ارتكب 22 مخالفة السجن سنة لمن يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بدون حق السديس: إدارة الحشود وفق منهجية عالمية وتأهب للجمعة الرابعة من رمضان غرامة 50 ألف ريال بحق مذيع أجج التعصب الرياضي اعتقال المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون السرية أعداد غفيرة في ساحات المسجد الحرام ليلة 23 رمضان مدرب روماني مرشح لقيادة النصر
رصدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أكثر من 4000 مخالفة إعلامية في الربع الأول من 2023، حيث أشادت الهيئة بدور أفراد المجتمع بمساهمتهم في الرصد والإبلاغ.
وأوضحت الهيئة أن من بين المخالفات ارتكاب أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات” 22 مخالفة، ولتكرار المخالفة فقد بلغ مجموع الغرامات 660 ألف ريال، حيث إن لوائح نظام الإعلام المرئي والمسموع تنص على مضاعفة المخالفة حال تكرارها.
ودعت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع” تويتر” الجميع إلى الالتزام بلوائحها تجنبًا للمخالفات للإبلاغ عن المخالفات الإعلامية: هنا أو تطبيق توكلنا خدمات.