7 غيابات لـ الهلال أمام النصر في الديربي

سيفقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 7 من نجومه في مباراة النصر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيغيب عن أزرق الرياض كل من “سلمان الفرج إصابة في الحوض، سالم الدوسري إصابة في مفصل القدم، ياسر الشهراني إصابة بكسر في الوجه، متعب المفرج غضروف في الركبة، حمد اليامي تمزق في العضلة الأمامية للفخذ، عبدالإله المالكي إصابة بقطع في الرباط الصليبي، علي البليهي إصابة في العضلة الخلفية”.

تعادل الهلال ضد الطائي

وكان أزرق الرياض تعادل أمس الاثنين مع نادي الطائي بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الـ23 من عمر مسابقة دوري روشن.

وفي وقت سابق، كشف الهلال يوم 27 مارس الماضي، عن غياب نجمه سلمان الفرج عن مباريات الفريق لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، وذلك بعد إصابته في الحوض.

وأعلن النادي في بيان له عبر حسابه في “تويتر” أن الفحوصات الطبية كشفت أن سلمان الفرج سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته من 3 إلى 4 أسابيع، مما يعني غيابه عن مواجهة النصر يوم 18 إبريل الجاري في دوري روشن، وإمكانية غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل ضد فريق أوراوا الياباني.