7.5 مليون مستخدم لـ حافلات مكة خلال رمضان

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أبرز مشروع النقل العام لحافلات مدينة مكة المكرمة ملخص إنجازاته خلال شهر رمضان المبارك، وذلك سعيًا في توفير الراحة للمعتمرين وضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام.
وبلغت عدد المسارات 12 مسار، ومتوسط الرحلات اليومية أكثر من 4.1 ألف رحلة، فيما بلغ متوسط المستخدمين يوميًا 258.5 ألف مستخدم، في حين بلغ إجمالي عدد الرحلات أكثر من 120 ألف رحلة، مع بلوغ عدد المستخدمين أكثر من 7.5 مليون مستخدم.