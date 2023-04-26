70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3 أشهر

قالت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، إنها حققت أرباحًا صافية قدرها 15 مليار دولار، في الربع الأول من عام 2023 وبشكل تجاوز التوقعات، في إشارة إلى أن محرك البحث العملاق يستعيد مكانته.

صافي الربح

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن أن صافي الربح قد تراجعت بنحو 8.4 &% لتصل إلى 15.051 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 16.43 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 1.17 دولار مقابل 1.23 دولار في نفس الفترة قبل عام، ومقارنة بتوقعات بلغت 1.07 دولار.

زيادة الأرباح

وبلغت الإيرادات الفصلية لغوغل نحو 70 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي، وأفضل بمليار دولار مما توقعه السوق.

وبلغت إيرادات الإعلانات الخاصة بموقع يوتيوب نحو 6.7 مليارات دولار، من 6.9 مليارات دولار قبل عام.

غوغل كلاود

بينما ارتفعت إيرادات “غوغل كلاود” إلى 7.4 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام، من 5.8 مليارات دولار قبل عام، لتتحول الوحدة للربحية للمرة الأولى على الإطلاق بدخل تشغيلي بلغ 191 مليون دولار.

يذكر أن غوغل كانت قد أعلنت أنها ستسرح 12 ألف موظف أو 6% من قوتها العاملة في نفس فترة الثلاثة أشهر الأولى من 2023.