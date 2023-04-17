روسيا تنافس شبكة ستارلينك لإيلون ماسك بـ سفيرا تسجيل 166 إصابة كورونا جديدة و432 حالة تعافٍ 735 جامعًا ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر بالقصيم أمريكا تعترف: العقوبات على روسيا عرَّضت هيمنة الدولار للخطر حميدتي يوجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولي ليندسي غراهام: السعودية تمكنت من تغيير قواعد اللعبة ثقب في قاع المحيط يهدد بحدوث زلزال بقوة 9 ريختر مشاهد جوية لسيول غرب القصيم فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ 8 بنوك سعودية حضور جماهيري لافت لبطولة كرة القدم الرمضانية بمكة المكرمة
أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، استعداداته لتهيئة وتجهيز (٧٣٥) جامعاً ومصلى على مستوى المنطقة، من خلال جولات ميدانية قام بها مراقبو ومراقبات المساجد للتأكد من جاهزية الجوامع، وتأمين ما تحتاج إليه المصليات من فرش وأجهزة صوتية ومصاحف لأداء صلاة عيد الفطر لهذا العام 1444هـ .
وبلغ عدد المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة العيد في مدينة بريدة (۲۳۷) مصلى وجامعاً، وعنيزة (٤١) مصلى وجامعاً، والرس (۷۷) مصلى وجامعاً، والمذنب (۳۳) مصلى وجامعاً، والبكيرية (٤٢) مصلى وجامعاً، والبدائع (۲۱) مصلى وجامعاً، والأسياح (۱۹) مصلى وجامعاً، وعيون الجواء (٢٤) مصلى وجامعاً، ورياض الخبراء (۳۸) مصلى وجامعاً، والشماسية (۹) مصليات وجوامع، والنبهانية (۷۸) مصلى وجامعاً، وعقلة الصقور (٤٨) مصلى وجامعاً، وضرية (٤٢) مصلى وجامعاً والفوارة (۱۹) مصلى وجامعاً، ودخنة (۷) مصليات وجوامع.