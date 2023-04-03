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91 % التوطين في مؤسسات البنية الأساسية

77 % نسبة التوطين في مؤسسات السوق المالية السعودية

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
77 % نسبة التوطين في مؤسسات السوق المالية السعودية
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت نسبة التوطين في مؤسسات البنية الأساسية للسوق إلى 91%، وسجلت نسبة التوطين في مؤسسات السوق المالية نحو 77% في الربع الرابع من عام 2022م.

أفادت بذلك هيئة السوق المالية في تغريدة عبر تويتر، فيما تسير المملكة بوتيرة ثابتة لتنفيذ خطط التوطين في العديد من القطاعات.

توطين مهن جديدة

من جانب آخر، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة تضاف لرحلة التوطين التي تقوم بها بالشراكة مع الجهات الإشرافية، حيث شملت توطين مهن “إدارة المشاريع”، و”المشتريات”، و”المبيعات”، و”منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن”، بالإضافة إلى منافذ “أنشطة التزيين والخياطة النسائية”، وذلك على عدة مراحل في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

 

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