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للعمل في عدة مدن بالمملكة

77 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
77 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 77 وظيفة في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. طبيب نائب أول قسم جراحة العظام.
  2. سكرتير أول ثنائي اللغة (Bilingual Senior Secretary).
  3. مدرب صيانة طائرات.
  4. استشاري طب الأعصاب (طب الأطفال).
  5. استشاري أمراض الرئة.
  6. اخصائي معلوماتية تمريض.
  7. أخصائي معلوماتية تمريض أول.
  8. مدير MAGNET.
  9. نائب مدير التمريض.
  10. مدير إكلينيكي تمريض.

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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