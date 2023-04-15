77 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر 77 وظيفة في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب نائب أول قسم جراحة العظام. سكرتير أول ثنائي اللغة (Bilingual Senior Secretary). مدرب صيانة طائرات. استشاري طب الأعصاب (طب الأطفال). استشاري أمراض الرئة. اخصائي معلوماتية تمريض. أخصائي معلوماتية تمريض أول. مدير MAGNET. نائب مدير التمريض. مدير إكلينيكي تمريض.