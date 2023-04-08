8 حدائق وساحات تستضيف حفل أهالي الرياض بعيد الفطر

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أعلنت أمانة منطقة الرياض أن 8 حدائق ومتنزهات وساحات بلدية تستضيف حفل أهالي الرياض بعيد الفطر المبارك الذي تنظمه الأمانة لمدة ثلاثة أيام، في إطار حرصها على مشاركة السكان والزوّار فرحتهم بالمناسبة الكبيرة، وإضفاء أجواء احتفائية لكافة الأحياء.
وأكملت الحدائق والمتنزهات استعداداتها لاستقبال سكان المدينة، وتوشحت بالمظاهر الجمالية للابتهاج بالعيد المبارك و المناسبة الاجتماعية التي تدخل الفرح في قلوب كل السكان والزوّار، وتعزز البهجة في نفوس الصغار والكبار بالترفيه عنهم بالأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية المتعددة، والعروض المشوقة والممتعة.
وشملت المواقع التي حددتها الأمانة حديقة الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، حديقة عكاظ، ساحة الدوح، حديقة النخيل مخرج 2، إلى جانب حديقة عليشة، حديقة حي الندي، الحائر المنطقة الإدارية، وحديقة النظيم.
ويتضمن فعاليات الحفل عروض مسرحية، خيام شعرية، جلسات عربية، أكشاك للأسر المنتجة، مسرح ثانوي للعزف، منطقة أطفال، جلسات للأكل، وركن للتصوير، إلى جانب العرضة النجدية، والضيافة والقهوة السعودية، وحوامة العيد صباح العيد.
وتأتي فعاليات الأمانة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز مظاهر الاحتفال والفرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تفعيل الأماكن العامة، وتوفير وجهات متعددة للسكّان وزوّار المدينة لقضاء أوقات ممتعة احتفاء بالعيد المبارك.