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8 شروط لـ أندية دوريي روشن ويلو لنيل شهادة الكفاءة المالية

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
8 شروط لـ أندية دوريي روشن ويلو لنيل شهادة الكفاءة المالية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة عن شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين وأندية دوري يلو في الفترة الأولى من الموسم المقبل 2023/ 2024.

أندية دوري روشن

وتُوجد 5 شروط لحصول أندية دوري المحترفين السعودي على شهادة الكفاءة المالية وهي “الوفاء بالالتزامات واجبة السداد حتى 31 مارس من العام الحالي حسب النطاق، الالتزامات التي لم تسدد حتى تاريخ 31 مارس الماضي في حال أصبحت قضايا لاحقًا فعلى النادي سدادها ما لم يكن هناك حكم نهائي صدر في القضية قبل تاريخ إصدار الشهادة يشير إلى تأجيل تاريخ السداد، سداد الرواتب حتى 30 إبريل الجاري، يكون آخر موعد لسداد الالتزامات والرواتب هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل المقبلة كحد أقصى، المطالبات بين الأندية أو بين الأشخاص الذين لديهم مطالبات على الأندية يجب تقديمها إلى اللجنة قبل تاريخ 31 مايو المقبل وإلا سيتم ترحيلها للفترة التي تليها”.

الكفاءة المالية لأندية دوري روشن ويلو بالفترة الأولى موسم 2023/2024

أندية دوري يلو

أما أندية دوري يلو فلها 3 شروط للحصول على شهادة الكفاءة المالية وهي “سداد الالتزامات المالية حتى 31 مارس من العام الحالي وتشمل ذمم دائنة للاعبين وللأندية الرياضية وللموظفين ومستحقات قضايا صدر بها أحكام نهائية حتى 31 مايو المقبل، بجانب دفع حصة الوكلاء التي تتوافر فيها الاشتراطات التالية، مثل أن يكون الوسيط مسجلًا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن يحمل رخصة سارية المفعول، وأن يقدم عقد تمثيله للاعب، يجب أن يكون لديه إثبات يفيد بأنه وكيل عن اللاعب والنادي في آن واحد وأن الطرفين يوافقان على وكالته”.

الشرط الثاني لأندية دوري يلو هو الحصول على شهادة الكفاءة المالية بشرط أن تكون الشهادة ضمن نطاق كل أنشطة النادي، سداد الرواتب حتى 30 إبريل الجاري”.

الكفاءة المالية لأندية دوري روشن ويلو بالفترة الأولى موسم 2023/2024

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