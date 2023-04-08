منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن البيت الأبيض للأمريكان بالسودان: تحصنوا بمكان آمن ليس لدينا خطط للإجلاء 10 وظائف شاغرة بمستشفيات رعاية الطبية طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول بدء صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب المستحقين بجامعة الملك سعود غدًا وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson واتساب يتيح تحديثًا يزيد عدد مشاركي المجموعات السفير آل جابر: أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل وزيارة لدعم الشعب اليمني 8 طالبات نيجيريات يفرون بعد أسبوعين من خطفهن
كشف مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا الواقعة في شمال نيجيريا، أن ثماني طالبات في المرحلة الثانوية فررن من مسلحين خطفوهن قبل أسبوعين، إذ عثر قرويون عليهن وأبلغوا قوات الأمن اليوم الثلاثاء.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تشن عصابات مسلحة تنشط في الغالب في مناطق نائية من شمال غرب نيجيريا هجمات عنيفة ضد القرويين والمدارس وسائقي السيارات وخطفت المئات للحصول على فدية.
وأفادت السلطات في الرابع من إبريل، بأن عصابة مسلحة خطفت الطالبات اللاتي كن في طريق عودتهن من المدرسة، مع عدد غير معروف آخر من الأشخاص.
وتابع صامويل أروان، مفوض كادونا للأمن الداخلي والشؤون الداخلية، أن الطالبات فررن من غابة بين كادونا ودولة النيجر المجاورة وسرن لأيام قبل أن يعثر عليهن بعض القرويين.
ونُقلت الطالبات إلى منشأة عسكرية في كادونا لتلقي الرعاية الطبية.