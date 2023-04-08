8 طالبات نيجيريات يفرون بعد أسبوعين من خطفهن

كشف مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا الواقعة في شمال نيجيريا، أن ثماني طالبات في المرحلة الثانوية فررن من مسلحين خطفوهن قبل أسبوعين، إذ عثر قرويون عليهن وأبلغوا قوات الأمن اليوم الثلاثاء.

عصابات مسلحة

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تشن عصابات مسلحة تنشط في الغالب في مناطق نائية من شمال غرب نيجيريا هجمات عنيفة ضد القرويين والمدارس وسائقي السيارات وخطفت المئات للحصول على فدية.

وأفادت السلطات في الرابع من إبريل، بأن عصابة مسلحة خطفت الطالبات اللاتي كن في طريق عودتهن من المدرسة، مع عدد غير معروف آخر من الأشخاص.

منشأة عسكرية

وتابع صامويل أروان، مفوض كادونا للأمن الداخلي والشؤون الداخلية، أن الطالبات فررن من غابة بين كادونا ودولة النيجر المجاورة وسرن لأيام قبل أن يعثر عليهن بعض القرويين.

ونُقلت الطالبات إلى منشأة عسكرية في كادونا لتلقي الرعاية الطبية.