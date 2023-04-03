80 عامًا من التلاحم الأسري بين الأهالي في حي خضيراء ببريدة

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وثق مقطع فيديو لقطات مبهجة لـ تجمع كبير من أهالي بلدة خضيراء جنوب مدينة بريدة، جسدت روح التلاحم المجتمعي والترابط الأسري بين الآباء والأبناء وأيضًا الأجداد على مدى أكثر من 80 عامًا.
فيديو | صورة من الترابط الاجتماعي.. 80 عاما وأهالي حي خضيراء لم يتفرقوا وصغيرهم يتعلم من كبيرهم#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/xkbn4FnFvj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2023
فيما قال أحد الأهالي: إنه يبلغ من العمر 71 عامًا وهذا التجمع يحرص على تنظيمه مع باقي الأهالي منذ سنوات عديدة، فهي عادة متوارثة، حيث يجتمعون في كافة المناسبات والأعياد، حتى يتعلم الصغير من الكبير العادات والتقاليد فالجميع يجتمع وكأننا عيلة واحدة.
ولفت إلى أنه هذا العام تم تفعيل مبادرة القصيم تحت شعار، تقليدنا، حتى يكون ملتقى دائمًا لدمج الأبناء مع الآباء بشكل مستمر.