9 أشخاص ارتكبوا حوادث سلب في الأحساء بقبضة الأمن

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أعلنت شرطة محافظة الأحساء القبض على 9 أشخاص؛ لارتكابهم حوادث سلب.
وقال الأمن العام عبر تويتر: إن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية قبضت على 9 مواطنين؛ لارتكابهم حوادث سلب.
ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.