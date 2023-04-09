9 أشخاص ارتكبوا حوادث سلب في الأحساء بقبضة الأمن

أعلنت شرطة محافظة الأحساء القبض على 9 أشخاص؛ لارتكابهم حوادث سلب.

وقال الأمن العام عبر تويتر: إن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية قبضت على 9 مواطنين؛ لارتكابهم حوادث سلب.

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.