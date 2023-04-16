لحظة استقبال إحدى العائلات لأسير في مطار جازان

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وثق مقطع فيديو لحظة استقبال إحدى العائلات لأحد الأسرى بعد وصوله إلى مطار جازان ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن، في مشهد مؤثر.
https://mobile.twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1647333007517270018
وظهر خلال الفيديو انتظار عدد من أفراد العائلة للأسير وعقب وصوله إلى المطار ورؤيتهم له تعالت أصوات الفرح والبهجة، في مشهد مؤثر وسط حراسة وحماية من قوات الأمن.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، قد صرح في وقت سابق عن وصول (19) أسيرًا من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر السبت (15 أبريل 2023م) من بينهم (16) أسيرًا سعوديًا و (3) أسرى سودانيين وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (250) أسيرًا من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.