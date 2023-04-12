قيادات قوات أمن العمرة: احترافية وتنسيق أمني عالٍ لخدمة ضيوف الرحمن Bayern munich يسقط بثلاثية أمام مانشستر سيتي الدوام عبر مدرستي اليوم في حائل والقصيم مقيم يحصل على الملايين لتعديل مهن العمالة وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي نتائج مؤشر المشتريات يعكس نجاح سياسات السعودية في احتواء موجة التضخم فهد بن سعد يشكر القيادة لتعيينه محافظًا للدرعية عميل يهين بشير الغانم أمام مركز تسوق في برنامج نخوة الشباب يهدد وصافة النصر بثلاثية في الخليج مكافحة الفساد تباشر 17 قضية جنائية تورط فيها رجل أعمال ومواطنون ومقيمون وظائف شاغرة للجنسين في فروع سدافكو
سقط الفريق الكروي الأول بنادي Bayern munich الألماني في فخ الخسارة أمام صاحب الأرض مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
هالاند يزيد من متاعب بايرن ميونيخ المنهار ويسجل الهدف الثالث للسيتي 🔥⚽️🍿
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2023
وسجل الإسباني رودريجو الهدف الأول لـ مان سيتي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تراجع أداء فريق بايرن ميونخ، ليسجل البرتغالي بيرناردو سيلفا الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ70.
وبعدها بـ 7 دقائق، نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند في إضافة الهدف الثالث بقدمه اليمنى.
وانتهت مباراة Bayern munich ضد مانشستر سيتي بفوز السيتي بثلاثية دون رد ليقترب بقوة من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسوف تقام مباراة العودة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ألمانيا يوم 19 إبريل الجاري.
صاروخية رودري تسكن شباك الحارس سومير معلنة الهدف الأول لأصحاب الأرض 🚀⚽️
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/MotVprHbxx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2023
خطأ أوباميكانو يمنح مانشستر سيتي الهدف الثاني من رأسية سيلفا 🔥😱
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2023