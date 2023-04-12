Bayern munich يسقط بثلاثية أمام مانشستر سيتي

سقط الفريق الكروي الأول بنادي Bayern munich الألماني في فخ الخسارة أمام صاحب الأرض مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل الإسباني رودريجو الهدف الأول لـ مان سيتي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تراجع أداء فريق بايرن ميونخ، ليسجل البرتغالي بيرناردو سيلفا الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ70.

Bayern munich يخسر بثلاثية

وبعدها بـ 7 دقائق، نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند في إضافة الهدف الثالث بقدمه اليمنى.

وانتهت مباراة Bayern munich ضد مانشستر سيتي بفوز السيتي بثلاثية دون رد ليقترب بقوة من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام مباراة العودة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ألمانيا يوم 19 إبريل الجاري.