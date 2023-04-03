CNN: السعودية تستعد لإطلاق فريق فورمولا 1 خاص بها

قالت شبكة CNN الأمريكية، إن السعودية قد تستعد لدعم مشروع من شأنه أن يجلب فريقًا جديدًا إلى حلبة الفورمولا 1 في السنوات القادمة، وسيكون فريقًا خاصًا بها.

الموعد المحتمل لدخول الفريق الجديد

وتابعت أن التكهنات تدور حول دخول الفريق الحادي عشر المحتمل إلى حلبة الفورمولا 1 في عام 2026، ونقلت الشبكة عن مصادرها أنه يجري العمل على المشروع حاليًا، مضيفة أنه يحمل عنوان Formula Equal، وسيحظى بدعم كبير من المملكة.

وعن ذلك، قال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات إنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانوا مشاركين في المشروع.

وفي حديثه إلى قناة CNN الأمريكية الإخبارية، قال كريج بولوك، وهو أحد الأشخاص في المشروع الهادف إلى تشكيل فريق آخر للفورمولا 1: إننا نجري مناقشات مكثفة مع دولة في منطقة الخليج، لكني لست في وضع يسمح لي بالتحدث عن ذلك ولا في وضع يمكنني من أن أكون منفتحًا تمامًا بشأنه في الوقت الحالي.

أول فريق فورمولا 1 خارج أوروبا

وأضاف: سيظهر ذلك في المستقبل القريب جدًا، وآمل أن تنجح لأنها تتطلب الكثير من المال، مؤكدًا على أن هذا الفريق سيكون أول فريق فورمولا 1 موجودًا خارج أوروبا.

وتابع: يتم المشروع في دولة خليجية وهو من نوعية المشاريع طويلة الأجل.

ما هي فكرة Formula Equal؟

تتمثل الفكرة وراء Formula Equal في إنشاء فريق يتكون من 50% من الذكور و 50% من الإناث في المرأب وفي مقاعد القيادة أيضًا.