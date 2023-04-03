CNN: المنطاد الصيني تمكن من جمع معلومات حساسة قبل إسقاطه

قالت شبكة CNN، اليوم الاثنين، إن المنطاد الصيني الذي حلق عبر أمريكا تمكن بالفعل من جمع معلومات استخبارية من عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة، وذلك على الرغم من جهود الإدارة الأمريكية لمنعه من القيام بذلك.

ونقلت الشبكة عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين الحاليين ومسؤول كبير سابق في الإدارة الأمريكية قولهم إن الصين كانت قادرة على التحكم بالمنطاد ونقل المعلومات التي يجمعها إلى بكين في الوقت الفعلي، وتمكنت بالفعل من القيام بعدة تمريرات فوق بعض المواقع.

المعلومات الاستخبارية التي جمعتها الصين

وأضاف المسؤولون أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الصين كانت في الغالب من الإشارات الإلكترونية، التي يمكن التقاطها من أنظمة الأسلحة أو تشمل اتصالات من أفراد القاعدة، بدلاً من الصور.

وأشاروا إلى أن الصين كان بإمكانها جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية من المواقع الحساسة، لولا جهود الإدارة الأمريكية للتحرك حول الأهداف المحتملة وإخفاء قدرة المنطاد على التقاط الإشارات الإلكترونية.

وتعليقًا على تلك التقارير الحديثة قال مجلس الأمن القومي إن المنطاد له قدرة محدودة لجمع المعلومات الاستخبارية من قبل الحكومة الصينية، علاوة على ما يمكن أن تجمعه الصين من خلال أشياء مثل الأقمار الصناعية.

الصين متمسكة بردها

وإلى الآن، لازالت الصين متمسكة بردها وإن المنطاد مدني انحرف بطريق الخطأ عن مساره، وأن الولايات المتحدة بالغت في رد فعلها بإسقاطه، حيث كانت المقاتلات الأمريكية قد تمكنت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، في إسقاط المنطاد بأمان على ارتفاع عال فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، قبالة سواحل ولاية نورث كارولاينا.