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على الرغم من الجهود الأمريكية لمنعه

CNN: المنطاد الصيني تمكن من جمع معلومات حساسة قبل إسقاطه

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
CNN: المنطاد الصيني تمكن من جمع معلومات حساسة قبل إسقاطه
المواطن - فريق التحرير

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قالت شبكة CNN، اليوم الاثنين، إن المنطاد الصيني الذي حلق عبر أمريكا تمكن بالفعل من جمع معلومات استخبارية من عدة مواقع عسكرية أمريكية حساسة، وذلك على الرغم من جهود الإدارة الأمريكية لمنعه من القيام بذلك.

ونقلت الشبكة عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين الحاليين ومسؤول كبير سابق في الإدارة الأمريكية قولهم إن الصين كانت قادرة على التحكم بالمنطاد ونقل المعلومات التي يجمعها إلى بكين في الوقت الفعلي، وتمكنت بالفعل من القيام بعدة تمريرات فوق بعض المواقع.

CNN المنطاد الصيني تمكن من جمع معلومات حساسة قبل إسقاطه

المعلومات الاستخبارية التي جمعتها الصين

وأضاف المسؤولون أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الصين كانت في الغالب من الإشارات الإلكترونية، التي يمكن التقاطها من أنظمة الأسلحة أو تشمل اتصالات من أفراد القاعدة، بدلاً من الصور.

وأشاروا إلى أن الصين كان بإمكانها جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية من المواقع الحساسة، لولا جهود الإدارة الأمريكية للتحرك حول الأهداف المحتملة وإخفاء قدرة المنطاد على التقاط الإشارات الإلكترونية.

وتعليقًا على تلك التقارير الحديثة قال مجلس الأمن القومي إن المنطاد له قدرة محدودة لجمع المعلومات الاستخبارية من قبل الحكومة الصينية، علاوة على ما يمكن أن تجمعه الصين من خلال أشياء مثل الأقمار الصناعية.

CNN المنطاد الصيني تمكن من جمع معلومات حساسة قبل إسقاطه

الصين متمسكة بردها

وإلى الآن، لازالت الصين متمسكة بردها وإن المنطاد مدني انحرف بطريق الخطأ عن مساره، وأن الولايات المتحدة بالغت في رد فعلها بإسقاطه، حيث كانت المقاتلات الأمريكية قد تمكنت بتوجيه من الرئيس جو بايدن، في إسقاط المنطاد  بأمان على ارتفاع عال فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، قبالة سواحل ولاية نورث كارولاينا.

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