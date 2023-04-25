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أدخلته اليونسكو إلى قائمتها في التراث غير المادي

CNN تسلط الضوء على الذهب الأخضر في السعودية

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
CNN تسلط الضوء على الذهب الأخضر في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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سلطت شبكة CNN الأمريكية، الضوء على الذهب الأخضر في السعودية، وهو المصطلح الذي يُطلق على حبوب بن الخولاني في منطقة جازان.

نشاط مدرج في اليونسكو

وعن ذلك قال التقرير: في مزرعته التي يبلغ عمرها 100 عام في جبال جيزان بالمملكة، يحافظ حسن المالكي على تقليد زراعة حبوب بن الخولاني، وهو نشاط معترف به ضمن قائمة التراث الثقافي لليونسكو، وتُعتبر قهوة الخولاني مصدر فخر لهذه المنطقة، حيث يُعتزّ بها لمذاقها القوي ورائحتها المميزة.

CNN تسلط الضوء على الذهب الأخضر في السعودية (1)

وتابع التقرير: وبينما تستمر عائلة المالكي في زراعة هذه القهوة المميزة، من المنتظر أن تجذب نكهاتها التاريخية عشّاق القهوة، ليس في السعودية فقط، بل في جميع أنحاء العالم.

وقال المالكي: يُصنف البن الخولاني على أنه الأجود في جميع أنحاء العالم، كما أنه يتميز بالرائحة القوية والطعم القوي أيضًا، وهو من فئة الأرابيكا.

ويلعب المناخ دورًا أساسيًا في إعطاء هذه الحبوب خصائصها الفريدة، كما أنه من أسباب جودة المحصول، خبرات المزارعين والاعتماد على مياه الأمطار.

CNN تسلط الضوء على الذهب الأخضر في السعودية (1)

جازان عاصمة القهوة

وقال التقرير: بـ 340 ألف شجرة بن، تعتبر منطقة جازان عاصمة القهوة في السعودية، ومن الزراعة والتحصيل إلى التحميص، هذه العملية تُعد بمثابة رحلة حب متوارثة عبر الأجيال.

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