Man utd قلق بشأن إصابة راشفورد

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أثار نجم Man utd، ماركوس راشفورد قلق الشياطين الحمر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون.
وشارك راشفورد بشكل أساسي في مباراة Man utd ضد إيفرتون اليوم، قبل أن يُغادر الملعب عند الدقيقة 81 من أحداث الشوط الثاني.
وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “عانى راشفورد من إصابة في قدمه اليمنى أجبرته على مغادرة المباراة بالدقيقة 81، حيث شعر بألم شديد في موضع الإصابة، وشوهد يعرج أثناء مغادرة الملعب”.
ولعب Man utd ضد إيفرتون على ملعب “أولد ترافورد”، مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 56 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز الـ16.