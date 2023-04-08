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تعرض لها أمام إيفرتون

Man utd قلق بشأن إصابة راشفورد

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
Man utd قلق بشأن إصابة راشفورد
المواطن - فريق التحرير

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أثار نجم Man utd، ماركوس راشفورد قلق الشياطين الحمر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون.

إصابة راشفورد

وشارك راشفورد بشكل أساسي في مباراة Man utd ضد إيفرتون اليوم، قبل أن يُغادر الملعب عند الدقيقة 81 من أحداث الشوط الثاني.

وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “عانى راشفورد من إصابة في قدمه اليمنى أجبرته على مغادرة المباراة بالدقيقة 81، حيث شعر بألم شديد في موضع الإصابة، وشوهد يعرج أثناء مغادرة الملعب”.

راشفورد
راشفورد – المصدر @ManUtd

فوز Man utd بثنائية

ولعب Man utd ضد إيفرتون على ملعب “أولد ترافورد”، مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

مانشستر يونايتد وإيفرتون
جانب من المباراة – المصدر @ManUtd

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 56 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز الـ16.

Man utd
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd
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