Man utd يصعد للمركز الثالث بعد هزيمة نوتنجهام بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي Man utd فوزًا ثمينًا على مضيفه نوتنجهام فورست بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان اللاعب البرازيلي أنتوني المبادر بالتسجيل لـ مانشستر يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة الـ33.

Man utd يسجل ثنائية

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البرتغالي ديوجو دالوت في إحراز الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ77.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد بثنائية دون رد ليُصبح رصيده 59 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز الـ18 ” قبل الأخير” في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكانت مباريات الجولة الـ31 بدأت من أمس السبت بفوز أستون فيلا على نيوكاسل يونايتد بثلاثية دون رد، وفوز برايتون على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، وفوز فولهام على إيفرتون بثلاثية لهدف، وفوز كريستال بالاس على ساوثهامبتون بثنائية دون رد، بينما فاز بورنموث على توتنهام هوتسبير بثلاثية مقابل هدفين.

وفاز وولفرهامبتون على برينتفورد بثنائية دون رد، بينما فاز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بثلاثية لهدف.

وفي مباراتي اليوم، تعادل آرسنال مع وست هام يونايتد بهدفين لكل فريق، بينما فاز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بثنائية دون رد.