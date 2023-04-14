Man utd يقع في نفس فخ تشيلسي بعد مباراة إشبيلية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي Man utd الإنجليزي رقمًا سلبيًّا، وذلك بعد التعادل مع فريق إشبيلية الإسباني أمس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة هدفين لكل فريق.

هدفان عكسيان

وسجل لاعبو مانشستر يونايتد هدفين عكسيين في مرماهما في مباراة إشبيلية، حيث كان الأول عبر اللاعب الهولندي مالاسيا والثاني عبر المدافع هاري ماجواير.

وذكرت شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات أن فريق مانشستر يونايتد أصبح ثاني فريق إنجليزي يُحرز هدفين عكسيين في مرماه في لقاء واحد بمسابقة أوروبية كما حدث مع تشيلسي الإنجليزي في مباراة أياكس أمستردام الهولندي في عام 2019.

ملخص مباراة Man utd ضد إشبيلية

وكان اليونايتد سجل هدفين في الشوط الأول عبر نجمه النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقتين الـ14 والـ22، لينتهي الشوط الأول بتقدم مان يونايتد بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق إشبيلية في إحراز هدفين عبر أخطاء من مدافعي اليونايتد، حيث سجل الهولندي مالاسيا الهدف الأول لإشبيلية بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ83، وفي الدقيقة الـ91 سجل هاري ماجواير مدافع اليونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرماه.