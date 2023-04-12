OMODA / JAECOO تعلن عن أنشطة ترويج الاستثمار في الأسواق السعودية

في 30 مارس الماضي، أجرت شيري الدولية تبادلات وتفاعلات متعمقة مع وسائل الإعلام المحلية في المملكة العربية السعودية عبر اتصال بث مباشر.

علامات تجارية

وخلال هذا الاتصال، لم تقدم شيري الدولية قوة مؤسسة مجموعة شيري فحسب، بل ركزت على علامتين تجاريتين شابتين وعصريتين وهما OMODA وJAECOO.

كما أشارت شيري الدولية إلى أن المملكة العربية السعودية ستكون الخطوة الأولى للعلامات التجارية OMODA/JAECOO لتنفيذ “استراتيجية الخليج”.

في المستقبل، سيصل حجم المبيعات السنوية في السوق السعودي إلى 70 ألف سيارة، بحصة سوقية تزيد عن 10٪.

وأطلقت شيري بشكل استباقي علامتين تجاريتين جديدتين، OMODA و JAECOO مستهدفة بهما مجموعات المستهلكين العالمية الشابة.

ونشأ اسم OMODA من “حديث” يرمز اسمه إلى أسلوب حياة عصري، ويمثل فهم ومتابعة بشأن الاتجاه التكنولوجي المستقبلي من المستهلكين المختلفين والأنيقين.

الفن في الحركة

كنموذج للعلامة التجارية OMODA، يتبنى OMODA C5 مفهوم التصميم “الفن في الحركة” لأول مرة، وذلك لاستكشاف المزيد من التوسع والتوازن بين الحركة والسكون، ويوفر للشباب مساحة سفر أكثر حرية وعصرية مستقلة عن العالم الحقيقي بتصميم من “الضوء والظل”.

فقد جاءت الواجهة الأمامية “للشبكة الماسية النجمية المتكاملة” مع شكل مصفوفة هندسية مقطوعة بالماس، وتعطي الإحساس الرياضي من خلال مصابيح LED الخلفية X-through، كما عزز مظهر الطراز الرياضي السقف المعلق ذو الشكل الانزلاقي وعجلات مقاس 18 بوصة، توضح OMODA أنها تلبي تمامًا الاهتمامات الجمالية للجيل الجديد.

بدخول المقصورة الداخلية لـ OMODA C5، مع مقصورتها الذكية والتكوين التكنولوجي المستقبلي، يبدو أنك في عالم موازٍ ثنائي الأبعاد. تشتمل OMODA C5 على شاشات كبيرة مزدوجة للتحكم المركزي مقاس 10.25 بوصة، والتي لا يمكنها التفاعل مع معلومات شاشة الجهاز فحسب، بل يمكنها الاتصال بالهواتف المحمولة لاسلكيًا أيضًا. في الوقت نفسه، تدعم السيارة الجديدة التحكم الصوتي في وضع عدم الاتصال أيضًا، والذي يمكنه بسهولة من التعرف على الأوامر والاستجابة لها مثل تكييف الهواء وإجراء المكالمات الهاتفية وفتح وإغلاق النوافذ / فتحات السقف والاستجابة لها.

أول محرك ممتاز

من حيث القوة، تم تجهيز OMODA C5 بأول محرك ممتاز 1.6TGDI من الجيل الثالث من محركات سلسلة ACTECO المطورة بشكل مستقل، مما يوفر طاقة قصوى تبلغ 145 كيلو وات وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، متجاوزًا العديد من المنافسين. علاوة على ذلك، يتطابق مع ناقل حركة ثنائي القابض 7DCT من غيتراج، أكبر مصنع لناقل الحركة في العالم.

وتتسارع السيارة إلى 100 كيلومتر في 7.8 ثانية. بالإضافة إلى ذلك، توفر OMODA C5 للمستخدمين السعوديين إصدار طاقة 1.5T + 9CVT لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفين بشكل كامل.

والجدير بالذكر أن OMODA C5 مجهزة بأحدث جيل من نظام ADAS، والذي يضم 13 وظيفة مساعدة ذكية في القيادة، مثل LKA و LDW و BSD و AEB و ACC و ISA و RCTA. بدعم وظائف القيادة المساعدة الذكية هذه، سيكون كافة الأفراد قادرين على التنقل بكفاءة في الشوارع المزدحمة في المملكة العربية السعودية، كما ستعمل على تحسين أداء سلامة المركبات بشكل شامل أيضًا.

كما تم الإعلان عن علامة تجارية جديدة أخرى تسمى JAECOO، وستكون الدفعة الأولى من طرازاتها بالأسماء التالية J5 و J7 و J9، والتي سيتم طرحها في السوق السعودي واحدة تلو الأخرى.

سوق استراتيجي

ويعد الشرق الأوسط سوقًا استراتيجيًا مهمًا بشكل خاص لشيري، في حين أن المملكة العربية السعودية هي بوابتها لتعزيز “إستراتيجيتها الخليجية” بشكل شامل. في مواجهة السوق السعودي الثري، ستسعى OMODA و JAECOO جاهدًا لبناء نغمة العلامة التجارية الفاخرة عالية الجودة محليًا، وتخطط لتنفيذ “استراتيجية من ثلاث خطوات” تستند إلى المملكة العربية السعودية. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2027، ستكون شيري قد أنشأت أكثر من 100 متجر بيع عبر الإنترنت في هذا السوق، مع حجم مبيعات سنوي يصل إلى 70 ألف سيارة وحصة سوقية تزيد عن 10٪.

وصرحت شيري الدولية أيضًا من خلال البث المباشر بأن أعمال ترويج الاستثمار لـ OMODA و JAECOO على قدم وساق. ترحب شيري بالموزعين المحليين الممتازين للحضور والتفاوض بالتفصيل، وترغب بصدق في التعاون مع الشركاء العالميين لتقديم حلول عالية الجودة.