STC تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: