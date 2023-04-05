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STC تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • محلل تحليل الأعمال الرئيسي.
  • مدير إدارة محافظ النمو الجديد.
  • مشرف إدارة المنتجات.
  • مدير التخطيط الاستراتيجي.
  • محلل أعمال أول.
  • خبير أول في توثيق المشروع وتسليمه.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أبريل 2023م.
 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا).
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