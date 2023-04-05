STC تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: